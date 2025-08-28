Objavljeno: 28.8.2025 07:00

Kaj pa če bi si Apple umetno inteligenco kar kupil?

Ni skrivnost, da je Apple pri razvoju generativne umetne inteligence popolnoma zaspal, zato si povratek med vodilne skušajo kupiti s prevzemi. Po neuradnih podatkih The Informationa se pogovarjajo s podjetjema Mistral AI in Perplexity o prevzemu. Direktor storitev v Applu Eddy Cue je najglasnejši zagovornik posla in tudi sicer naklonjen prevzemom. V preteklosti je agitiral tudi za nakup Netflixa in celo Tesle, a ga Tim Cook ni upošteval.

Mistral in Perplexity pa sta primernejši tarči. Mistral je francosko zagonsko podjetje, ki so ga ustanovili leta 2023 in razvija odprte velike jezikovne modele, zlasti srednje velike in manjše različice. Mistral je evropski odgovor na OpenAI in Anthropic.

Pexplexity je ameriško podjetje, ki razvija orodja za iskanje in odgovarjanje z umetno inteligenco. Njeni izdelki so konkurenca Googlovemu iskanju, ki bi imelo dodano umetno inteligenco, podobno kot Google AI Overviews.

Glavna ovira ostajajo finance, saj Apple denar ima, a je nenaklonjen velikim prevzemom. Za Beats so resda odšteli tri milijarde dolarjev, za Intelov oddelek za breezžične modeme pa milijardo dolarjev, a preostali nakupi so nekaj deset milijonov dolarjev. Prevzem Mistrala ali Perplexityja bi stal desetine milijard dolarjev.