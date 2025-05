Kaj je narobe z ZDA?

Nova ameriška administracija predsednika Trumpa vse bolj klesti sredstva za regulatorje in strokovne institucije, ki bdijo nad pravico, redom in varnostjo v digitalnem svetu. Posledice so nepredvidljive, saj se s tem rušijo sistemi in postopki, ki so jih strokovnjaki s trdim delom gradili vrsto let.

Ameriška Agencija za kibernetsko in infrastrukturno varnost (CISA) je tako napovedala pomembno spremembo v načinu obveščanja javnosti o kibernetskih grožnjah. Po novem bodo na uradni spletni strani objavljali le še nujna opozorila o novih grožnjah ali večjih kibernetskih incidentih. Rutinske posodobitve, smernice in obvestila bodo po novem dostopna prek elektronske pošte, RSS virov in Muskovega X (Twitter).

To je posledica dejstva, da se CISA sooča z zmanjšanjem proračuna in kadrovskimi rezi, ki jih spodbuja agencija DOGE, katere cilj je zmanjšanje stroškov v zveznih agencijah. Financiranje naj bi bilo okleščeno za približno 17 odstotkov, kar je sprožilo kritike (zdaj že nekdanjih) vodilnih, ki opozarjajo na nevarnost oslabitve ameriške kibernetske varnosti.

CISA je na svoji spletni strani redno objavljala opozorila o znanih ranljivostih, napakah v industrijskih sistemih in opozorila na določene izdelke, kar je bil pomemben vir varnostnih podatkov za cel svet. Zdaj bodo te informacije dostopne prek drugih kanalov, kar pomeni, da bodo IT strokovnjaki morali spremljati več virov, da bodo ostali na tekočem.

Ta poteza sledi trendu drugih ameriških vladnih agencij, ki načrtno preusmerjajo komunikacijo - na platformo X. Nacionalni odbor za varnost v prometu je denimo februarja sporočil, da bo informacije posodabljal izključno prek svojega računa na X, podobno je aprila ravnala tudi Uprava za socialno varnost. Zanesljivost in nevtralnost platforme X kot glavnega kanala za obveščanje o kibernetskih grožnjah je po besedah strokovnjakov… - vprašljiva.

Klestenje stroškov pa ni edina novost v času nove ameriške administracije. Ameriški Urad za avtorske pravice je nedavno objavil obsežno poročilo, ki obravnava uporabo avtorsko zaščitenih vsebin pri treniranju generativnih modelov umetne inteligence. Poročilo poudarja, da množično zbiranje podatkov za komercialne namene pogosto presega meje zakonite »poštene uporabe« (fair use). Čeprav priznava, da lahko določeni primeri uporabe umetne inteligence predstavljajo transformativno uporabo, opozarja, da obsežno črpanje vsebin brez dovoljenja avtorjev ni v skladu z obstoječimi zakoni.

Posledica poročila? Objava je sprožila politični pretres. Predsednik Donald Trump je odpustil vodjo Urada za avtorske pravice, Shiro Perlmutter, in knjižničarko Kongresa, Carlo Hayden. Sklepamo lahko na politično vmešavanje v neodvisne institucije, saj so bili uradniki odstranjeni po objavi poročila, ki ni bilo v skladu z interesi tehnoloških podjetij.