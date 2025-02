Oglasno sporočilo

Objavljeno: 6.2.2025

Kaj je magičnega v telefonu HONOR Magic7 Pro? Umetna inteligenca!

Umetna inteligenca dela naša življenja boljša. Eno najboljših »orodij« pa imamo lahko v dlani. Preverili smo, kaj vse zna in zmore zastavonoša HONOR Magic7 Pro.

Letošnji modeli pametnih telefonov močno poudarjajo vgrajeno umetno inteligenco in to povsem upravičeno, saj uporabniško izkušnjo dviga na povsem nov nivo. Prste, pardon, algoritme ima namreč pri skoraj vsem, kar s telefonom danes počnemo. Zelo zgovoren primer je najnovejši premijski telefon HONOR Magic7 Pro.

Vsak dan uporabniku prihrani minute, celo ure

Za magijo v omenjenem telefonu skrbi operacijski sistem s pomenljivim imenom MagicOS 9.0, ki premore inteligentni vmesnik, ki vključuje umetno inteligenco v vsakodnevna opravila. Ta premore nadvse uporaben trik, saj razume vsebino fotografije. Ne verjamete? Obkrožite želene predmete na vrhunskem AMOLED-zaslonu in telefon vam bo povedal, kaj je na sliki, morebiti prevedel tuje besedilo v slovenščino ali pa zagnal ustrezno aplikacijo. Za povečanje produktivnosti telefon ponuja širok nabor funkcionalnosti, kot sta AI Prevod in HONOR Zapiski. Funkcija AI Prevod omogoča takojšnje prevajanje v 13 jezikov, kar uporabnikom pomaga premagovati jezikovne ovire med interakcijami v realnem času. HONOR Zapiski pa podpirajo nadvse uporabno funkcijo AI Povzetki, ki lahko hitro analizira vsebino uporabnikovih zapiskov in zagotovi povzetek vsebine, skupaj s funkcijo AI Minute. Odslej boste na sestanke gledali povsem drugače – oziroma jih »prebrali«. Funkcija HONOR AI Deepfake Detection, ki se ukvarja z naraščajočo zaskrbljenostjo glede prevar z uporabo t. i. globokih ponaredkov, med video klici aktivno išče morebitne poskuse prevare.

»Čarovnik« Gemini

V španoviji s podjetjem Google je HONOR v telefon integriral tudi virtualnega asistenta Gemini. Ta ponuja hiter dostop do informacij oziroma pomoči z umetno inteligenco – preko pogovora. S pomočjo razširitve Gemini lahko uporabnik poišče informacije iz Googlovih aplikacij in storitev, kot so zemljevidi, YouTube, leti in hoteli. Še več, Gemini nudi takojšnjo pomoč pri učenju, snovanju idej, pisanju, načrtovanju dogodkov in še več – s pomočjo besedila, glasu, fotografij in kamere lahko uporabnik dostopa do nove vrste pomoči, kadarkoli se znajdejo v stiski. Kako »kul« je imeti vsevednega pomočnika v dlani si do sedaj niste mogli niti zamisliti. Bi ga pogrešali? O, pa še kako.

Magični portal

HONOR se hvali, da ima prvi osebni operacijski sistem, kjer umetna inteligenca skrbi za vse možne scenarije rabe. Gre za telefon, zasnovan za preoblikovanje dnevnih rutin uporabnikov. Rešitev Magic Portal omogoča preprost dostop do bistvenih informacij in storitev in gre še bistveno dlje od bližnjic do ključnih funkcij. Z izkoriščanjem moči umetne inteligence Magic Portal dostavi izboljšano semantično razumevanje okolice – npr. znamenitosti, prepozna celo filme in zagotavlja personalizirana priporočila za digitalno zabavo.

Boljše fotografije

HONOR ima zadnja leta ene najboljših telefonov za fotografije. In Magic7 Pro to tradicijo nadaljuje, še več, po zaslugi naprednega sistema kamer HONOR AI Falcon svojo prednost na področju mobilne fotografije še povečuje. Glavna kamera s senzorjem ločljivosti 50 MP omogoča zajemanje podrobnosti in svetlosti v različnih svetlobnih pogojih, ugaja nastavljiva zaslonka f/1,4, kjer je otročje lahko izostriti motiv, zamegliti ozadje ipd.

A pravi fotografski čarovnik je programski. Sliši na ime AI HONOR IMAGE ENGINE – prva hibridna rešitev za mobilno fotografijo, ki kombinira lokalne zmogljivosti procesorja ter oblačnih storitev. Tako uporabniku dostavi sofisticirano in inteligentno fotografsko izkušnjo z naprednimi zmogljivostmi fotografiranja. Harcourtovi portretni načini ponujajo ustvarjalne možnosti za zajem osupljivih portretov z dodelano osvetlitvijo, medtem ko funkcija AI Izboljšani portret zagotavlja ultra visoko ločljivost portretov, ki poudari resnične barve vsakega subjekta. Poleg tega nova funkcija »AI Super Zoom« omogoča kadriranje dih jemajočih prizorov z izjemnim razponom goriščne dolžine od 30x do 100x, kar omogoča zajem kristalno čistih slik tudi z velike razdalje. S funkcijo HONOR AI Motion Sensing snemanje pa lahko uporabnik zajame dragocene trenutke z izjemno jasnostjo. Poleg tega HD Super hiter niz fotografij omogoča zamrznitev hitro premikajočih se prizorov s preciznostjo pri 10 sličicah na sekundo, kar zagotavlja, da je vsak gib natančno zajet na vsaki posamezni fotografiji. Kapo dol.

Umetna inteligenca za večjo varčnost

Poleg kamere je druga najbolj iskana lastnost pri pametnih telefonih dolga avtonomija baterije. In tudi tu se je vmešala umetna inteligenca. Integrirani čip HONOR E2 4-v-1 izboljša upravljanje porabe energije in zaznava stanje baterije ter inteligentno prilagaja tok glede na okoljske dejavnike in delovno obremenitev. Ta inovacija povečuje varnost in zanesljivost ter podaljšuje tako avtonomijo kot življenjsko dobo baterije, tudi v ekstremnih vremenskih razmerah. Nova generacija silicij-ogljikove baterije kapacitete 5270 mAh tako na papirju in v praksi dostavi par ur več avtonomije kot podobno zmogljivi konkurenti, pri čemer te HONOR Magic7 Pro premaga tudi po hitrosti žičnega ali brezžičnega polnjenja. Pravi magični zastavonoša torej, vreden vsakega evra.

HONOR Magic7 Pro je že naprodaj pri vseh HONOR-jevih pooblaščenih partnerjih, ostane le še ena težka odločitev, in sicer glede barve – naj bo mesečevo siv ali črn.

