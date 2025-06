Objavljeno: 4.6.2025 05:00

Kaj imata skupnega gozdni metež in izmišljeni medved?

Vse razen imena. Forest Blizzard in Fancy Bear sta zgolj izmed različnih imen, s katerimi označujejo hekersko skupino iz Rusije. Včasih jo poimenujejo tudi APT 28, Pawn Storm, Sednit Gang, Sofacy Group, BlueDelta in STRONTIUM. Zmeda je popolna, a to se bo spremenilo. V svetu, kjer se standardizira vse, bodo Microsoft, CrowdStrike, Palo Alto in Google poenotili poimenovanja hekerskih skupin.

Kljub roganju v prvem odstavku gre za resen problem, saj imena skupin niso pomembna le za novinarske prispevke, temveč tudi pri komunikaciji in sodelovanju organov pregona, različnih podjetij, zavarovalnic, varnostnih strokovnjakov itd. Zato bodo podjetja vzpostavila enotno bazo poimenovanj oziroma slovar.

Microsoft in CrowdStrike želita, da čim več akterjev pristopi k iniciativi Who's Who. Seveda nikogar ne morejo prisiliti k uporabi enotnega sistema imena, želijo pa čim širšo vključenost. Trenutna situacija je namreč precej konfuzna, saj se uveljavijo privlačna imena, kot sta Cozy Bear in Kryptonite Panda, ne pa primer TG-4127 (ki je vmes postal Iron Twilight).

Pri nas pa se bomo morali odločiti, ali bomo imena prevajali.