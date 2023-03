Objavljeno: 30.3.2023 05:00

Kaj imajo skupnega TikTok, vojna v Ukrajini in Norveška?

Svet je poln naključij in nehotenih posledic, med katerimi je bolj bizarna povezava med proizvodnjo streliva za Ukrajino in TikTok. Oziroma bolje rečeno neproizvodnja, saj je norveški Nammo sporočil, da ne more povečati proizvodnje zaradi – TikToka.

Izvršni direktor podjetja Nammo Morten Brandtzæg je dejal, da ne morejo širiti tovarne in proizvodnje, ker v regiji ni presežne električne energije, ki bi jo potrebovali v ta namen. Denarja je dovolj, saj je EU pripravila milijardo dolarjev vreden sklad, iz katerega bodo financirali povečano proizvodnjo, in še dodatno milijardo za nadgraditev kapacitet.

Nammo bi to lahko storil, a bo vso energijo v regiji Hamar posrkal nov podatkovni center, ki ga gradi TikTok. Ta poleg norveškega gradi še irski podatkovni center, ker evropski regulatorji zahtevajo skladiščenje podatkov v Evropi, sicer mu grozi prepoved delovanja. Distributer električne energije Elvia je povedal, da so TikToku dodatne kapacitete že odobrili, ker se je pač prvi prijavil, zato jih za podjetje Nammo ni.

Situacijo je – brez dvoma namenoma zelo dramatično – opisal Brandtzæg: "Našo nadaljnjo rast so zavrli posnetki mačk na internetu". To je sicer pretiravanje, a poraba električne energije za podatkovne centre v EU raste. Do leta 2030 naj bi zanje porabili kar 3,2 odstotka električne energije, kar je na primer dvakrat več od vse električne energije za energetsko potratno proizvodnjo amonijaka za umetna gnojila. Podatki so dobesedno - nova hrana.

Financial Times