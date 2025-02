Objavljeno: 19.2.2025 05:00

Južnokorejski informacijski pooblaščenec blokiral DeepSeek

V Južni Koreji so začasno prepovedali prenos DeepSeeka, dokler ne ugotovijo, kaj se dogaja z osebnimi podatki, ki jih DeepSeek nabere. Podjetje ni nikoli skrivalo, da podatke shranjujejo na Kitajskem, in sicer na varnih strežnikih, kot trdijo sami. To pa vzbuja nelagodja, v marsikateri državi pa tudi preiskave.

Južna Koreja ima eno strožjih zakonodaj o varovanju osebnih podatkov. Njihov informacijski pooblaščenec je zato odredil odstranitev aplikacije DeepSeek iz lokalnih verzij App Stora in Google Playa. Podjetje mora dokazati, da s podatki ravna v skladu z zakonodajo.

Kdor je DeepSeek že namestil, ga lahko uporablja še naprej. Sicer jim oblasti priporočajo, da tega ne počnejo in da aplikacijo izbrišejo, a jih ne morejo prisiliti. So pa podjetja in državna uprava na svojih omrežjih blokirali dostop do DeepSeeka, zaposlenim pa prepovedali njegovo uporabo. DeepSeek je imel sicer v začetku februarja v Južni Koreji več kot 1,2 milijona uporabnikov.