Objavljeno: 29.4.2024 05:00

Južna Koreja razmišlja o prepovedi uporabe Applovih naprav v vojski

V južnokorejski vojski resno razmišljajo, da bi prepovedali uporabo Applovih iPhonov in drugih mobilnih naprav, ker naj bi predstavljale varnostno tveganje. Bojijo se, da bi se lahko uporabile za snemanje občutljivih informacij, denimo zvočnih posnetkov sestankov, pogovorov v pisarnah in podobno. Problematične so tudi pametne ure in podobni izdelki.

Južnokorejsko vojaško letalstvo je že sprejelo takšno odločitev, saj so 11. aprila letos svojim pripadnikom odsvetovali iPhone. Formalno gre za nezmožnost namestitve in poganjanja aplikacije National Defence Mobile Security, ki jo je izdelala prav južnokorejska vojna in zaščiti kamero, mikrofon in omrežne povezave. A Apple ne dovoljuje nameščanja aplikacij, ki na nizkem nivoju upravljajo funkcionalnosti iPhona. Aplikacijo so izdelali že leta 2013, od leta 2021 pa je obvezna, a ima še precej hroščev.

Sedaj potekajo razprave, da bi prepoved razširili na vse rodove južnokorejske vojske, kar predstavlja okrog pol milijona ljudi. Ob tem je treba dodati tudi, da ima v Južni Koreji sedež Samsung, katerega telefoni so izrecno dovoljeni. To ni naključje.