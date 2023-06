Objavljeno: 30.6.2023 07:00

Jutri dan D za spor na Redditu

Jutri bo napočila najbolj razvpita novost na Redditu, in sicer bodo dostop prek API začeli mastno zaračunavati. Neuradne aplikacije za dostop do strani bodo zato predvidoma nehale delovati. A to še ne pomeni, da se bo spor med moderatorji in lastniki strani končal.

Prvi so v protestu več tisoč redditov spremenili v zaprte skupine, s čimer je dostop javnosti onemogočen. To predstavlja veliko nevšečnost, saj je Reddit eden najkoristnejših virov informacij. Nemalo ljudi med iskanje po Googlu pripiše kar site:reddit.com, kadar se želijo izogniti reklamnim vsebinam in želijo prebrati vtise uporabnikov nekega izdelka. Številni tovrstni zadetki sedaj vodijo na nedostopne vsebine. Problem je tako opazen, da ga je izpostavil celo Google.

To moti tudi Reddit. Ta je sicer 15. junija dejal, da ne bodo nasilno odpirali subredditov, a najnovejše izjave kažejo, da to ni tako gotovo. Eden izmed uslužbencev lastnika je namreč napisal, da skupnost ne more še naprej ostati zaprta. Spremembe ne pričakujejo jutri, a v doglednem času se bo to moralo zgoditi. Reddit naj bi nekaj časa moderatorjem še dal, da se odločijo, kaj storiti, potem pa bodo ukrepali. Kako točno, ni znano.

Grožnje so očitno zalegle, saj so nekateri subredditi že odklenjeni. Ti so se večinoma prestavili v tako imenovani arhivski način, kjer so vsebine sicer dostopne, a novih odgovorov ni možno dodajati. Zanimivo bo spremljati dogodke, ki bodo sledili 1. juliju.