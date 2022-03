Jeseni naj bi prišel zmogljivejši iPad Pro

Apple je ravno predstavil kar nekaj novosti, med njimi tudi prenovljeni iPad Air. Sodeč po govoricah pa naj bi jeseni prišel še zmogljivejši iPad Pro z novim procesorjem M2.

Novi iPad Air uporablja enak procesor kot trenutno aktualni iPad Pro. Gre za procesor M1, odličen procesor z zelo dobrim razmerjem med zmogljivostjo in varčnostjo, uporabljajo ga tudi v določenih prenosnikih. Po oceni novinarja časnika Bloomberg pa naj bi jeseni predstavili še zmogljivejši iPad Pro s procesorjem M2. Po trenutnih ocenah naj bi bil slednji za 20 do 30% zmogljivejši od trenutnega M1 v aktualni tablici iPad Pro. Slednjo so sicer predstavili pred slabim letom.

Govoric o prihajajoči tablici je kar nekaj, med možnostmi se omenja brezžično napajanje – to je sicer povezano z uporabljenim materialom zadnje stranice, kjer se ponovno omenja možnost uporabe stekla.