Jeff Bezos odhaja s položaja glavnega izvršnega direktorja Amazona

Ustanovitelj podjetja Amazon Jeff Bezos je v torek napovedal, da bo kmalu zapustil položaj glavnega izvršnega direktorja in postal izvršni predsednik upravnega odbora podjetja. Podjetje je novico naznanilo skupaj s četrtletnimi poslovnimi rezultati, ki so presegli napovedi analitikov Wall Streeta.

Jeff Bezos je leta 1995 ustanovil Amazon kot spletno prodajalno knjig, danes pa je to 1700 milijard dolarjev vredno podjetje, ki se ukvarja z vsem mogočim. 57-letni Bezos je danes eden najbogatejših ljudi na svetu, katerega premoženje je ocenjeno na 180 milijard dolarjev.

Položaj glavnega izvršnega direktorja bo v tretjem četrtletju prevzel sedanji šef podjetja Amazon Web Services Andy Jassy, ki je pri podjetju že od leta 1997 in je »zgradil« Amazon Web Services, najbolj dobičkonosnega od vseh Amazonovih podjetij.

"Glavni izvršni direktor Amazona je velika odgovornost in jemlje veliko časa. Kot izvršni predsednik bom še naprej sodeloval pri pomembnih pobudah podjetja, obenem pa bom imel čas in energijo za osredotočanje na sklada Day 1 in Bezos Earth, Blue Origin, Washington Post in druge strasti. Še nikoli nisem imel več energije in ne gre za upokojitev," je med drugim zaposlenim sporočil Bezos.

Amazon je imel zaradi pandemije koronavirusa izjemno poslovno leto 2020 in tudi izjemno zadnje četrtletje. Dobiček se je v celotnem letu 2020 v primerjavi z letom 2019 okrepil za 84 odstotkov, prihodki pa so narasli za 38 odstotkov na 386 milijard dolarjev.

V zadnjem lanskem četrtletju je čisti dobiček narasel na 7,2 milijarde dolarjev oziroma 14,09 dolarja na delnico, prihodki pa so narasli na 125,56 milijarde dolarjev in prvič v zgodovini podjetja presegli 100 milijard dolarjev v enem četrtletju. Prihodki podjetja Amazon Web Services so dosegli 12,7 milijarde dolarjev.

Oboje je preseglo pričakovanja, Amazon pa v tekočem četrtletju pričakuje med 100 do 106 milijard dolarjev prihodkov.

Medtem ko je pandemija covida-19 večini gospodarstva prinesla težave, je Amazon cvetel in lani zaposlil 400.000 ljudi, skupaj pa zdaj število zaposlenih po vsem svetu znaša 1,3 milijona. Zaradi pandemije so ljudje ostajali doma in intenzivno naročali prek interneta. Prodaja v fizičnih trgovinah Amazona, kamor je všteta tudi špecerija Whole Foods, je padla za osem odstotkov.

STA