Jeep prikazuje oglase, ko se avto ustavi

Nekateri lastniki vozil Jeep se trenutno soočajo z nadležnimi oglasi, ki se prikazujejo kar na osrednjem zaslonu njihovega avtomobila.

Po poročanju portala The Drive so se v modelih, kot je Jeep Grand Cherokee 2022, začeli prikazovati celostranski oglasi za podaljšano garancijo, ki se znova in znova pojavijo vsakič, ko se vozilo ustavi, pri semaforju, znaku STOP ali v koloni. Oglasi niso le moteči, temveč tudi nesmiselni. Eden od uporabnikov Reddita je opozoril, da je oglas zanj popolnoma nepomemben, saj je njegovo vozilo že preseglo maksimalno mejo prevoženih kilometrov za kritje s ponujeno garancijo. Iz Jeepa so v odzivu pojasnili, da gre za informativno sporočilo, pri čemer so priznali, da je zaradi začasne programske napake v nekaterih primerih prišlo do težav z možnostjo takojšnjega izklopa oglasov. Napako naj bi že odpravili in obljubljajo, da bodo zadevo rešili neposredno z vpletenimi strankami.

Kljub temu primer sproža širše vprašanje o smeri, v katero gredo sodobna vozila. Vse bolj spominjajo na pametne telefone, z internetno povezljivostjo, aplikacijami in žal tudi nadležnimi oglasi, ki lahko vplivajo na uporabniško izkušnjo tudi pri vožnji avtomobila za več deset tisoč evrov. In čeprav je mogoče oglase trajno izklopiti, postopek običajno ni prav nič preprost. V dotičnem primeru morajo lastniki obiskati spletno stran Jeep Connect, ustvariti račun, povezati vozilo in se prebiti skozi več menijev, da najdejo nastavitev za izklop obvestil v vozilu.