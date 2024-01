Jedrske baterije za (skoraj) večno napolnjenost telefona

Kitajsko podjetje Betavolt Technology razvija radionuklidno baterijo, ki bi bila primerna za mobilne naprave.

Tehnologija baterij z radioaktivnimi izotopi z nestabilnim jedrom se že uporablja za napajanje srčnih spodbujevalnikov ter komponent v vesolju. Betavolt je razvil model baterije BB100, ki meri 15 x 15 x 5 mm in dostavi 100 mikrovatov električne energije. V naslednjih dveh letih namerava podjetje izboljšati tehnologijo in izdelati majhne baterije, ki bodo zagotavljale en vat moči in jih bo mogoče modularno združevati za večje potrebe po energiji.

Njihove baterije delujejo z uporabo radioaktivnega razpada za proizvodnjo energije. Betavolt razvija različico baterije, ki uporablja plast umetnega diamanta in razpadajoči izotop niklja-63. Podjetje trdi, da pri uporabi njihovih baterij ne bo bojazni za sevanje in delovanje ne bo proizvajalo strupenih kemikalij, saj se bo nikelj-63 razgradil v baker. Jedrske baterije bodo ostale napolnjene do 50 let in zanesljivo delovale pri temperaturah od -60 do 120 stopinj Celzija.