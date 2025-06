Objavljeno: 6.6.2025 09:00

Je to najboljša tablica z Androidom?

OnePlus je predstavil svojo najnovejšo tablico Pad 3, ki se ponaša s procesorjem Snapdragon 8 Elite in številnimi izboljšavami, namenjenimi zahtevnejšim uporabnikom.

Tablica OnePlus Pad 3 ima 13,2-palčni LCD zaslon z ločljivostjo 3,4K (3392 x 2400), 12-bitno barvno globino in hitrostjo osveževanja 144 Hz, kar zagotavlja odlično vizualno izkušnjo. Poganja jo procesor Snapdragon 8 Elite, podprt z 12 ali 16 GB pomnilnika RAM ter 256 ali 512 GB hitre UFS 4.0 shrambe. Z baterijo kapacitete 12.140 mAh in 80 W hitrim polnjenjem omogoča dolgotrajno uporabo in hitro obnovo energije. Tablica je izjemno tanka (5,97 mm) in lahka (675 g), kar jo naredi priročno za prenos in uporabo.

Na programski strani teče OxygenOS 15, ki temelji na Androidu 15, in vključuje funkcije, kot so Open Canvas za izboljšano večopravilnost, AI Writer in AI Summarize za umetno inteligentno pomoč pri pisanju ter integracijo z Googlovim Geminijem. Tablica podpira tudi funkcijo O Plus Connect, ki omogoča brezžično deljenje datotek in oddaljen nadzor računalnikov. Tipkovnica (169 €), pisalo (99 €) in zaščitni ovitek (59 €) so na voljo ločeno. Cene za tablico se začnejo pri 599 € za model z 12 GB RAM-a in 256 GB pomnilnika ter segajo do 699 € za model s 16 GB RAM-a in 512 GB pomnilnika.