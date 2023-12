Objavljeno: 19.12.2023 07:00

Je Apple v primeru Beeper kršil protimonopolno zakonodajo?

Še pred mesecem dni malo znani program za združitev več kanalov komunikacije na pametnih telefonih – Beeper – je vsled bitke z Applom prispel na prve strani medijev in celo v ameriški Kongres. Dva senatorja in dva člana predstavniškega doma so pravosodno ministrstvo pozvali, naj preveri, ali je Apple kršil protimonopolno zakonodajo.

Spomnimo, da je Beeper uspel razvozlati Applov protokol za komunikacijo s strežniki, kar mu je omogočilo pošiljanje sporočil tudi z drugim naprav, pa so te še vseeno dobile modre krožce in vse dodatne funkcionalnosti. Apple se je le nekaj dni pozneje odzval s spremembo, ki je Beeperju onemogočila to funkcijo. Beeper je nato popravil aplikacijo, a je potreboval vpis uporabnikov v račun Apple ID.

Trenutna situacija je precej nenavadna, saj Apple blokira delovanje aplikacije Beeper za približno pet odstotkov uporabnikov. Na neki sprevržen način je to še slabše, kot če bi ga preprosto blokirali, saj dodajajo element nepredvidljivosti. Apple je potrdil, da so blokirali pristope, ki uporabljajo lažne prijavne podatke, da bi uporabnike zavarovali.

Beeper tega seveda ne vidi tako. Tudi štirje člani kongresa, ki zahtevajo preiskavo, so podobnega mnenja. Apple so celo poimenovali vratar (gatekeeper), kar je dikcija neposredno iz evropske zakonodaje DMA. Pri tem sklicujejo na dejstvo, da ponudniki storitev, ki imajo močno prevladujoč tržni položaj, ne smejo blokirati interoperabilnosti z izdelki drugih ponudnikov.