Objavljeno: 8.9.2025 08:00

JBL razkril največji prenosni zvočnik doslej

JBL je napovedal PartyBox 720, svoj doslej največji baterijski zvočnik, ki ima kar 800 W moči in številne funkcije za resen zvočni spektakel.

Novi JBL PartyBox 720 prinaša kar 15 ur predvajanja glasbe na eno zamenljivo baterijo, dva 9-palčna nizkotonca in dva 30-milimetrska visokotonca. Vgrajena je tudi tehnologija AI Sound Boost, ki naj bi s pomočjo umetne inteligence povečala glasnost brez popačenja zvoka. Poleg tega ima zvočnik svetlobni šov, ki se sinhronizira z glasbo, in podpira povezovanje več zvočnikov prek Auracasta ter pretočno predvajanje prek USB-C. Vključena sta tudi dva XLR vhoda za mikrofone, kitare ali DJ opremo.

Ob boku velikega PartyBoxa je JBL predstavil tudi lažji in bolj prenosljiv Boombox 4, naslednika priljubljenega Boomboxa 3. Novi model je skoraj kilogram lažji, prinaša pa do 28 ur delovanja, AI Sound Boost in zaščito IP68 pred vodo in prahom. Boombox 4 je na voljo za 550 ameriških dolarjev, medtem ko PartyBox 720 stane 1100 USD. Oba modela sta že na voljo za prednaročilo, z začetkom dostav konec septembra.