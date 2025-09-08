Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 8.9.2025 08:00

JBL razkril največji prenosni zvočnik doslej

JBL je napovedal PartyBox 720, svoj doslej največji baterijski zvočnik, ki ima kar 800 W moči in številne funkcije za resen zvočni spektakel.

Novi JBL PartyBox 720 prinaša kar 15 ur predvajanja glasbe na eno zamenljivo baterijo, dva 9-palčna nizkotonca in dva 30-milimetrska visokotonca. Vgrajena je tudi tehnologija AI Sound Boost, ki naj bi s pomočjo umetne inteligence povečala glasnost brez popačenja zvoka. Poleg tega ima zvočnik svetlobni šov, ki se sinhronizira z glasbo, in podpira povezovanje več zvočnikov prek Auracasta ter pretočno predvajanje prek USB-C. Vključena sta tudi dva XLR vhoda za mikrofone, kitare ali DJ opremo.

Ob boku velikega PartyBoxa je JBL predstavil tudi lažji in bolj prenosljiv Boombox 4, naslednika priljubljenega Boomboxa 3. Novi model je skoraj kilogram lažji, prinaša pa do 28 ur delovanja, AI Sound Boost in zaščito IP68 pred vodo in prahom. Boombox 4 je na voljo za 550 ameriških dolarjev, medtem ko PartyBox 720 stane 1100 USD. Oba modela sta že na voljo za prednaročilo, z začetkom dostav konec septembra.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov