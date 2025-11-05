Javno pismo s pozivom k ustanovitvi Suverenega tehnološkega sklada EU (EU-STF)

Evropska tehnološka skupnost je na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen naslovila odprto pismo, v katerem poziva k ustanovitvi evropskega Sklad za suvereno tehnologijo (EU Sovereign Tech Fund – EU-STF). Namen sklada bi bil zagotoviti stabilno financiranje razvoja in vzdrževanja odprtokodnih tehnologij, ki predstavljajo temelj digitalne suverenosti, kibernetske varnosti in gospodarske konkurenčnosti Evrope. Pobudo podpirajo vodilni predstavniki industrije, raziskovalnih organizacij in civilne družbe, med podpisniki pa so tudi GitHub, CERN, Linux Foundation Europe, Mercedes-Benz, Mozilla in Red Hat.

V pismu opozarjajo, da se evropska digitalna infrastruktura v veliki meri opira na odprtokodno programsko opremo – od energetskih in zdravstvenih sistemov do financ, mobilnosti in javne uprave. Kljub temu ostaja vlaganje v vzdrževanje in varnost teh rešitev kronično podcenjeno. To povečuje tveganja za kibernetske napade, motnje v dobavnih verigah in odvisnost od zaprtih komercialnih ponudnikov, kar lahko ogrozi tudi cilje evropske digitalne in industrijske strategije.

Predlagani sklad, ki naj bi bil po ocenah začetno financiran z vsaj 350 milijoni evrov v sedmih letih, bi združil nacionalne napore in omogočil usklajeno evropsko strategijo za krepitev odprtokodnega ekosistema. Temeljil bi na izkušnjah nemške Agencije za suvereno tehnologijo, deloval pa bi kot misijsko usmerjen instrument za zagotavljanje stabilnega razvoja, varnosti in odpornosti odprte digitalne infrastrukture.

Pobudniki pozivajo institucije EU, naj vključijo EU-STF v naslednji večletni finančni okvir za obdobje 2028–2034 ter države članice, naj prispevajo v skupni sklad. Opozarjajo, da bo brez takšnega vlaganja ogroženo doseganje ciljev Digitalnega desetletja, Akta o kibernetski odpornosti, Akta o umetni inteligenci in evropskega programa konkurenčnosti. Z vlaganjem v odprtokodne rešitve pa bi Evropa okrepila svojo neodvisnost, spodbudila inovacije in zagotovila varno digitalno prihodnost, ki temelji na odprtosti, sodelovanju in skupni blaginji.