Objavljeno: 25.8.2025 15:00

Javna agencija promovira prevarante in nevarne spletne strani

Agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) se je na svojih spletnih straneh pridušala, da na spletu zlorabljajo njen logotip. Ponudnik sumljivih prehranskih dopolnil za hujšanje je na svoje izdelke med drugimi logotipi nalepil tudi njenega, čeprav nima z agencijo ali raziskovalnimi projekti, ki jih slednja financira, popolnoma nič. Tovrstna opozorila so, dasiravno precej neučinkovita, povsem legitimna. A pri tem je treba paziti, da ne storimo več škode kot koristi. Eno zlatih pravil varnosti na internetu je, da ne obiskujemo neznanih sumljivih strani in ne klikamo na neznane povezave. Kaj pa če nas nanje vodi kar – državna agencija?

Precej nenavadno je, če agencija aktivno napotuje na spletno stran prevarantov, jim ustvarja promet in – spričo delovanja algoritmov iskalnikov – celo dviguje rangiranje. ARIS je namreč v obvestilu namesto zaslonskega posnetka ali kakšne druge grafične podobe na debelo pobarval aktivno povezavo do strani prevarantov. S tem jim ustvarja promet, hkrati pa obiskovalce svojih uradnih strani napotuje na stran neznanega porekla, ki je potencialno tudi škodljiva, zagotovo pa je prevarantska.

Odgovorno razkritje povezav, denimo pri analizi virusov ali druge nesnage, vedno uporablja neaktivne, celo rahlo spremenjene povezave, da se prepreči tudi nehotene klike nanje. Tokratno delovanje ARIS je v nasprotju z varno uporabo interneta. ARIS navaja, da je primer predala tržnemu in zdravstvenemu inšpektoratu, ki pa sta proti neznanim storilcem ali osebam v tujini sorazmerno nemočna. Na strani lahko preberemo, da jo upravlja Hamjouy Limited iz Hongkonga.

Zato lahko ARIS-u in pomagamo vsaj mi; na tovrstne strani se poda povezava kot hxxps://stayounga[.]com/products/swim1.  Za več napotkov o varni rabi interneta in korporativni varnosti pa vabimo, da se naročite na našo revijo in sodelujete v nagradnem žrebanju za nove naročnike.

