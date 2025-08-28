Objavljeno: 28.8.2025 08:00

Japonsko mesto želi prebivalcem omejiti uporabo telefonov na dve uri dnevno

V mestu Toyoake v prefekturi Aichi razpravljajo o nenavadnem predlogu, omejili bi uporabo pametnih telefonov za vseh 69.000 prebivalcev na največ dve uri na dan.

Pobuda, ki bi bila prva te vrste na Japonskem, je namenjena predvsem spodbudi k razmisleku o digitalni zasvojenosti, ne pa strogemu nadzoru. Župan Masafumi Koki je poudaril, da ukrep ne bo pravno zavezujoč in ne predvideva kazni, temveč predstavlja priporočilo, da družine skupaj razmislijo, koliko časa porabijo za zaslone. Iz omejitve bi bili izvzeti specifični primeri uporabe, kot so učenje na daljavo, vadba e-športa ali spremljanje receptov med kuhanjem. Predlog predvideva tudi časovne omejitve, mlajši osnovnošolci bi morali telefone odložiti do 21. ure, starejši učenci in odrasli pa uro kasneje.

Župan je kot razlog navedel primere otrok, ki ne želijo v šolo brez telefona, ter odrasle, ki žrtvujejo spanec ali čas z družino zaradi nenehnega gledanja v ekran. V javni razpravi je mestna uprava prejela več kot 120 odzivov, kar 80 % je bilo kritičnih. Na družbenih omrežjih so mnogi opozorili, da v dveh urah ni mogoče niti v miru pogledati filma ali prebrati knjige, medtem ko drugi ukrep pozdravljajo kot priložnost za posvojitev bolj zdravih navad.