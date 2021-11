Japonske korporacije z lastno kriptovaluto

Skupina več kot sedemdesetih japonskih korporacij bo ustvarila lastno kriptovaluto, pri tem bo prisostvovala tudi japonska centralna banka.

Korporacije, med katerimi so tudi štiri zasebne banke, več telekomunikacijskih podjetij, operaterji železnic, pa tudi industrijski giganti, kakršen je Mitsubishi, so v ta namen ustanovile Forum za digitalno valuto (Digital Currency Forum) z oznako DCJPY. Japonska centralna banka in Agencija za finančne storitve imata pri tem status opazovalk. Minimalna začetna vrednost valute DCJPY bi bila en japonski jen, valuto bi izdale omenjene banke.

Forum navaja nekaj različnih argumentov za ustanovitev omenjene kriptovalute, med drugimi omenjajo tudi možnost izvajanja pametnih pogodb in nakup kriptožetonov (NFT). Taka valuta bi tudi pospešila prenos denarja in znižala povezane stroške. Japonska centralna banka je sicer že pred časom napovedala lastne poizkuse na področju kriptovalut.