Objavljeno: 1.9.2022 05:00

Japonska vlada napovedala vojno disketam

Japonsko sicer največkrat poznamo po visoki tehnologiji, futurističnim izdelkom in delovni etiki, a na drugi strani skriva včasih prav bizarno zastarele pristope in tehnologije. Mednje sodi tudi državna birokracija, ki še ni posvojila oblaka in oddaljenega elektronskega poslovanja, zato podjetja še danes več kot 1900 različnih obrazcev oddajajo na – disketah, zgoščenkah in podobnih medijih. Japonsko ministrstvo za digitalno tehnologijo je ugotovilo, da je napočil čas za spremembe.

Minister Fumio Kishida je tako dvakratno osupnil z izjavo, da napoveduje vojno disketam. Japonce je osupnil z odločnostjo in revolucionarnostjo, tujo javnost pa z dejstvom, da diskete sploh še uporabljajo. Kot je na novinarski konferenci omenil tudi Kishida, je problem diskete že sploh kupiti. Priznava, da problem ni tehnični, temveč pravni, saj japonska zakonodaja pač ne dovoljuje oddaljenega prenašanja dokumentov.

Zato bodo do konca leta preučili zakonodajo in pripravili predloge rešitev, ki bodo Japoncem in japonskim podjetjem omogočile, da se končno poslovijo od fizičnih nosilcev podatkov in z javno upravo začnejo komunicirati prek interneta. Ne pozabimo pa: ZDA so šele pred tremi leti upokojile diskete iz računalnikov, ki so skrbeli za jedrski arzenal.

Bloomberg