Objavljeno: 31.1.2024 05:00

Japonska se končno poslavlja od disket

Pred poldrugim letom je Japonska dvojno presenetila z izjavo, da napoveduje vojno disketam. Za zunanje opazovalce je bilo presenečenje, da jih sploh še uporabljajo, domačine pa je vznemirila odločnost ministra za digitalno tehnologijo. Sedaj je ta čas napočil. Japonska je sprejela, da so 90. leta dokončno mimo.

Do napovedi vojne disketam je bilo na Japonskem 1900 različnih postopkov in opravil v javnem sektorju – Japonci imajo vse prešteto – kjer so se uporabljali zgoščenke, diskete, MiniDisci in podobni zastareli mediji. Minuli teden je japonsko ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo sporočilo, da so spremenili 34 zakonov in podzakonskih aktov, ki so dotlej zapovedovali uporabo disket, zgoščenk in podobnih medijev. Japonci so odkrili oblak in elektronsko poslovanje!

Diskete so resnično preveč zastarele, da bi bile še uporabne. Uporabljale so se od začetka 70. let, s končno kapaciteto 1,44 MB pa so za današnje potrebe preprosto premajhne, da ne omenjamo nezanesljivosti. Že povprečen dokument, ki ima kakšno sliko, je zlahka večji.

A Japonska ni edina država, ki je bila še donedavna velika ljubiteljica zastarelih formatov. V ZDA so šele leta 2019 prenehali uporabljati diskete v sistemih za izstreljevanje raket. Marsikod, tudi v zasebni industriji, pa posamezni postopki še vedno terjajo prav diskete.

Prevod