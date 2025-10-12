Objavljeno: 12.10.2025 18:00

Japonska pivovarna zaradi hekerjev primorana uporabljati papir in svinčnik

Japonska se trenutno sooča s precejšnjim pomanjkanjem piva in drugih izdelkov Asahi, potem ko je podjetje konec septembra prizadel hud kibernetski napad.

Kibernetski napad je zaustavil večino proizvodnje v njihovih tovarnah, o čemer smo že pisali. Čeprav so obrati zdaj delno ponovno odprti, računalniški sistemi še vedno ne delujejo, zato morajo naročila in dostave urejati ročno - s papirjem, svinčnikom in faksom. Asahi, ki ima okoli 40 % delež na japonskem trgu piva, zaradi težav ne more zadovoljiti povpraševanja. Restavracije, bari in trgovine poročajo o praznih policah in negotovosti glede prihodnjih dobav.

Za napad naj bi bila odgovorna skupina Qilin, znana po izsiljevalskih napadih. Strokovnjaki opozarjajo, da je Japonska zelo ranljiva za kibernetske napade, saj številna podjetja še vedno uporabljajo zastarele sisteme in imajo nizko digitalno pismenost. Vlada sicer že sprejema ukrepe in z novo zakonodajo Active Cyber Defense Law omogoča proaktivno zaščito in celo napade proti strežnikom napadalcev.