Japonci zgradili lasten kvantni računalnik

Na Japonskem so zagnali prvi kvantni računalnik, ki so ga v celoti načrtovali in izdelali sami. Domoval bo na Univerzi v Osaki v tamkajšnjem Centru za kvantno informatiko in kvantno biologijo (QIQB).

To seveda ni prvi kvantni računalnik, ki so ga uporabljali na Japonskem, je pa prvi povsem domač. Predhodniki so vsebovali tudi ameriške komponente, ki sedaj niso več potrebne. Enako velja tudi za programsko opremo, ki je odslej odprtokodni OQTOPUS (Open Quantum Toolchain for Operators and Users), takisto razvit na Japonskem.

Kvantni računalnik uporablja superprevodne kubite, ki so ohlajeni skorajda na absolutno ničlo. Kvantni procesor je razvil inštitut RIKEN, medtem ko so druge komponente (IR filtri, ojačevalniki, povezave, magneti) pripravili v Seikenu.

Vodilni v razvoju kvantnih računalnikov ostajajo v ZDA, kjer jih imajo tudi tehnološki velikani (npr. Google) kot tudi nekatere državne in akademske inštitucije.

Univerza v Osaki