Objavljeno: 8.7.2025 09:00

Jack Dorsey testno izdal aplikacijo za sporočanje brez interneta

Soustanovitelj Twitterja Jack Dorsey je testno izdal novo aplikacijo Bitchat, ki omogoča šifrirano sporočanje prek Bluetooth omrežja - brez potrebe po internetu, Wi-Fi ali mobilnem signalu.

Bitchat je eksperiment v smeri decentralizirane komunikacije, ki uporablja tehnologijo Bluetooth Mesh, šifriranje sporočil in princip Store and Forward. Aplikacija deluje tako, da neposredno pošilja sporočila med napravami v bližini, vsaka naprava pa hkrati deluje kot vozlišče, ki širi doseg omrežja. Sporočila se shranijo le na napravi in samodejno izginejo, saj ni povezave s centralizirano infrastrukturo. Uporabniki lahko ustvarijo skupinske pogovore z gesli in imeni v obliki ključnikov (#), Bitchat pa omogoča tudi prenos sporočil za uporabnike, ki so začasno brez povezave. V prihodnje bo aplikacija podpirala tudi Wi-Fi Direct za hitrejšo in širšo omrežno povezljivost.

Aplikacija je trenutno v beta fazi in na voljo preko storitve TestFlight, kjer pa zaradi velikega zanimanja novih preizkuševalcev žal ne sprejemajo več. Dorsey z aplikacijo nadaljuje svojo vizijo odprtih in decentraliziranih komunikacijskih orodij, podobno kot pri platformi Bluesky.