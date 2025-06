Objavljeno: 11.6.2025 07:00

Izteka se čas za Applove Mace z Intelovimi procesorji

Medtem ko je Apple na dogodku WWDC 2025 predstavil nove verzije svojih operacijskih sistemov, med katerimi sta tudi macOS Tahoe 26 in iOS 26, ki izideta jeseni, se bliža tudi konec neke ere. Prihajajoči macOS 26 bo še zadnja verzija, ki bo podpirala računalnike Mac z Intelovimi procesorji.

Leta 2020 so izšli še zadnji Applovi Maci z Intelovimi procesorji, nato pa se je Apple v celoti oprijel svojih čipov. Maci z Intelovimi procesorji iz let 2019 in 2020 bodo še poganjali macOS 26, medtem ko bo macOS 27 že zahteval Applove procesorje.

Apple je sporočil tudi, da bo orodje Rosetta 2, ki prevaja klice za Intelove procesorje v ARM, kar omogoča poganjanje aplikacij na drugi arhitekturi, kot samostojna aplikacija delovalo v macOS 26 in 27. Nato pa bo podpore konec, delno bo podpirala le še posamezne programe. S tem bo Apple dokončno prelomil z Intelovo zapuščino.

Ob tem se bomo spomnili originalne Rosette 1, ki je omogočala prestop s čipov PowerPC na Intelove. Na voljo je bila v Mac OS X 10.4, 10.5 in 10.6, nato pa je leta 2011 v verziji 10.7 pet let po ukinitvi PowerPC izginila.