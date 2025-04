Objavljeno: 2.4.2025 07:00

Izšla nova verzija CrystalMarka – za Windows 95!

Kdo bi si mislil, da bo legendarni program za merjenje zmogljivosti računalnika CrystalMark Retro dobil novo različico, ki teče celo na Windows 95. Izšel je CrystalMark Retro 2.0.0, ki združljivost širi daleč v preteklosti. Predhodna verzija je delala na Windows XP in novejših, nova verzija pa tudi na Windows 95, 98, ME, NT 3.51 in NT 4.0.

CrystalMark Retro 2.0.0 je brezplačno na voljo (kot freeware), medtem ko njegova koda ni odprta. Teče na vsem od Windows 95 do najnovejšega Windows 11 na platformi x86-64. Rezultate testov lahko priobčimo na spletu oziroma opazujemo rezultate drugih ljudi na crystalmarkdb.com/retro.

Spomnimo, da je inačica 1.0.0 izšla lani. Direktor podjetja CrystalMark je sedaj dejal, da je bila združljivost z Windows 95 in NT 4.0 nujna, če želijo upravičiti ime retro. In res, v minulem letu so odstranili odvisnost od Internet Explorerja 4.0 ter dodali podporo za i386 ter Windows NT 3.51. Preizkusite ga tudi vi in poročajte, koliko zmore vaš mlinček.

PS: CrystalMark torej meni, da je Windows 95 najstarejši sistem, ki ga bo kdajkoli še smiselno podpirati. S tem se strinjajo bržkone vsi razen Deutsche Bahna.