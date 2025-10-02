Objavljeno: 2.10.2025 07:00

Izšla je nova verzija Windows 11 25H2

Microsoft je izdal novo različico Windows 11, ki letnemu času ustrezno nosi oznako 25H2. V njej je nekaj popravkov in novosti, revolucionarnega napredka pa niso niti napovedovali. Še najpomembnejša novost je avtomatični zagon WinRE (Windows Recovery Environment), ki se bo povezal z internetom in odpravil napako, ki preprečuje zagon računalnika. Zadregam, kot jo je povzročil CrowdStrikov Falcon z milijoni nedelujočih računalnikov, se bomo v prihodnosti izognili.

Nadgradnja na Windows 11 25H2 je sicer "lahka", kar pomeni, da se prek 24H2 namesti preprosto prek paketkov eKB (enablement packages). Polno posodobitev bodo potrebovali zgolj starejši sistemi, kjer še teče 23H2. Druga novost je podpora za varno pisanje kodo z umetno inteligenco (AI assisted secure coding), a trenutno nihče ne ve, kaj si Microsoft pod tem imenom predstavlja. Dodali še podporo za Wi-Fi 7, odstranjevanje programov Microsoft Stora prek Group Policyja, kar bo koristno za poslovne namestitve. Odstranili pa so PowerShell 2.0 in WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line).

Da se ne bi ponovila kakšna katastrofa svetovnih razsežnosti, Microsoft nadgradnjo širi korakoma. V naslednjih tednih jo boste prejeli avtomatično, pri čemer boste morali namestitev seveda ročno potrditi. Kdor pa želi nadgradnjo takoj, lahko v Windows Update izrecno klikne Poišči posodobitve, pa jo bo dobil v predogledni verziji (ki bo enaka kot končna verzija).

