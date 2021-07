Izsiljevalski napad večji od prvotnih ocen

Napad z izsiljevalskim virusom, ki ga je preko vikenda izvedla ruska skupina REvil, je prizadel več inštitucij in podjetij v več državah, kot smo prvotno poročali. Zdaj je znano, da je žrtev vsaj nekaj tisoč in da so iz vsaj 17 držav. Strokovnjaki so ga že poimenovali največji izsiljevalski napad v zgodovini.

Rekordne pa so tudi zahtevane odkupnine. Kriminalci od posameznih podjetij terjajo vse do pet milijonov dolarjev, za univerzalni ključ pa 70 milijonov dolarjev. Od manjših tarč terjajo 45.000 dolarjev. FBI je v izjavi dejal, da se zaradi obsega napada ne morejo posvetiti vsaki žrtvi posebej. Kljub temu pozivajo vse prizadete, naj vdor prijavijo.

Odzval se je tudi ameriški predsednik, ki je napovedal povračilne ukrepe, če bi se izkazalo, da je v napad vmešan uradni Kremelj. Kibernetski napadi so vroča tema, saj je pred mesecem dni Biden od Putina zahteval, naj preneha ščititi hekerske kriminalce.

Prizadetih je več podjetij na vseh kontinentih, od finančnih ustanov in trgovin do javnega sektorja. V Evropi o napadih poročajo iz Švedske, Nemčije, Nizozemske. Raziskovalci poročajo, da so napadalci zlorabili ranljivost v programski opremi Kaseya, ki jo podjetja uporabljajo za nadzor svojih računalniških sistemov. Iz Kaseye so sporočili, da so prizadete le stranke, ki imajo lastne strežnike in programsko opremo Kaseye, medtem ko uporabniki njihovih storitev v oblaku niso bili tarče.