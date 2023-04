Izšel StableLM, to je odprtokodni »ChatGPT«

Dočakali smo tudi prvi povsem odprt veliki jezikovni model, ki deluje podobno kot Bing ali ChatGPT, le da nima strogih licenčnih omejitev. Stability AI, ki smo ga doslej poznali modelih za ustvarjanje posnetkov in slik, je izdal StableLM. Kot pravijo sami, gre za neposredno konkurenco ChatGPT.

Razlika je v odprtosti. Z njihovega profila na Githubu lahko snamemo celotni model, torej z vsemi utežmi in ga poganjamo tudi lokalno, če imamo ustrezno strojno opremo. Kdor ga želi le preizkusiti, pa se lahko odpravi na Hugging Face ali Replicate. StableLM ima tri in sedem milijard parametrov, v pripravi pa sta še verziji s 15 in 65 milijardami parametrov. Spomnimo, da jih ima ChatGPT 175 milijard.

StableLM se je učil na podatkovni zbirki, ki je prosto dostopna, zato je izdan pod licenco CC BY-SA 4.0. To omogoča širjenje in predelave, dokler licence ostane enaka. Preizkusi so pokazali, da zna približno isto kot ChatGPT, torej pogovarjati se, razne trike z besedili, pisanje programske kode itd. Je pa še vedno nekoliko slabši od konkurence, dasiravno premaga Facebookov LLaMA in Googlov Bard. Preverite ga sami!