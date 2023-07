Izšel je Stable Diffusion XL 1.0

Stability AI je minuli teden izdal nov generativni model za ustvarjanje slik Stable Diffusion XL 1.0, ki izkorišča umetno inteligenco za risanje slik po besednem opisu. Predstavlja nadgradnjo dosedanjega modela Stable Diffusion, saj omogoča višje ločljivosti in več podrobnosti na končnih izdelkih.

Stable Diffusion 1.4 je izšel avgusta lani kot odprtokodni sistem, česar se drži tudi XL 1.0. Na voljo je celotna dokumentacija, koda in vse uteži, zato lahko sistem na lokalni strojni opremi poganja vsakdo. To pomeni tudi, da ni treba nič plačati, hkrati pa ni nobenih omejitev. Če so komercialni modeli omejeni zavoljo dostojnosti in ne dovolijo nečednosti in nezakonitosti, si lahko Stable Diffusion XL 1.0 vsakdo prilagodi po lastni meri, nato pa počne – karkoli mu srce poželi.

Stable Diffusion XL 1.0 teče že na RTX 3060 z 12 GB pomnilnika, dasiravno ne najhitreje. Podrobnosti si lahko ogledamo v tehničnem članku na arXiv.org, model pa je na voljo tudi na Hugging Face.