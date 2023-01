Oglasno sporočilo

Objavljeno: 28.12.2022 06:43

Izšel je novi Monitor!

V zadnji letošnji številki Monitorja smo preizkusili ChatGPT, "umetno inteligenco", ki obeta, da bo sčasoma ukinila kar nekaj delovnih mest. Med drugim zna presentljivo doba besedila pisati tudi v slovenščini, kar bo zagotovo pomagalo tudi šolarjem, ko se bodo morali truditi z eseji...

Pišemo tudi o tem, kako si lahko sestavimo svoj avtomobilski simulator za dirkanje po navideznih dirkališčih. Od vstopnih kompletov z volanom in pedali pa do najresnejših sestav za več tisoč evrov. Seveda nismo pozabili tudi na igre, ki se jih splača preveriti, če se gremo resne simulacije.

Med preizkusi se je tokrat nabralo nekaj zanimivih novih pametnih ur. Apple je namreč pred kratkim predstavil svojo novo Watch Series 8, Samsung pa Galaxy Watch5 in Watch5 Pro. Obe podjetji se hvalita z novostmi, eni z manjšimi, drugi z večjimi. Pišemo tudi širše – čemu in komu so take ure namenjene, kaj zmorejo, pa tudi, kako ure delujejo v navezi s katerim (telefonskim) ekosistemom.

Med rednimi preizkusi smo v laboratoriju tokrat gostili dva zanimiva prenosnika. Lenovo IdeaPad Flex 5 se hvali z možnostjo hibridne uporabe, torej v obliki tablice, Acerjev novi Aspire Vero pa meri na okoljsko ozaveščene uporabnike. Pri njegovi sestavi so namreč uporabili tudi veliko recikliranih materialov.

Pišemo še o področju e-zdravja. Tudi v Sloveniji so zdravstvene platforme zrastle kot gobe po dežju – varovanje osebnih podatkov je zato ključno.

V poslovni prilogi Monitor Pro tokrat pišemo o digitalni preobrazbi, upravljanju poslovnih procesov (BPM), robotski avtomatizaciji procesov (RPA) in konferenci ZEIDES.



Naslednja številka Monitorja izide 31. januarja.

