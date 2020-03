Izšel je novi Monitor

V času, ko se vse vrti okoli pandemije koronavirusa, smo se te teme dotaknili tudi pri Monitorju. V novi številki kako računalništvo pomaga pri preprečevanju širitve in pri iskanju rešitev. Pišemo tudi o množici brezplačnih ponudb, ki so se pojavile v zadnjih tednih na spletu – od izobraževanja na daljavo do brezplačnih gledaliških predstav in slovenskih filmov. Objavljamo pa tudi članek, originalno objavljen v reviji MIT Technology Review, o preobrazbi načina življenja, ki smo ga poznali doslej.

Že dlje časa smo načrtovali članek o drugačnem tipu virusov – tistih, ki lahko okužijo naš računalnik. Sedaj je zanj gotovo pravi čas. V tej številki si lahko tako preberete preizkus protivirusnih programov, namenjenih domačim uporabnikom. Nekaj je brezplačnih, nekaj plačljivih, preverili smo, kako se odnesejo pri varovanju računalnika in koliko pri tem zahtevajo sistemskih sredstev, seveda pa tudi, kakšne zmogljivosti in možnosti ponujajo.

Med posamičnimi preizkusi smo ta mesec dobili par izredno zanimivih pametnih telefonov. Največ pogledov je nedvomno pritegnil Samsungov Galaxy Flip Z – po Galaxy Fold drugi "korejski" preklopni telefon. Če je Fold telefon, ki ob odprtju tekmuje s tablicami, so šli pri modelu Flip Z v drugo smer – vzeli so klasično obliko pametnega telefona in jo enostavno prepognili po višini. Tako imamo telefon s klasično velikostjo zaslona, ki se prepogne na velikost majhne denarnice za kovance.

Drug telefon je bil tudi za nas presenečenje, saj smo le nekaj dni po uradni napovedi v preizkus že dobili Huaweijev P40 Pro. Gre za vrhunski telefon višjega razreda, ki glede na strojno sorodnega Mate 30 Pro prinaša še več fotografskih zmogljivosti v še bolj ličnem ohišju – žal pa še vedno brez Googlovih storitev in še vedno po razmeroma visoki ceni.

In ko smo že pri telefonski fotografiji, preberete si lahko podroben preizkus in primerjavo treh vrhunskih fotografskih telefonov – nastopajo Samsungov novi S20 Ultra, Huaweijev P30 Pro in Applov iPhone 11 Pro.

Med bolj specifičnimi temami že kar dolgo časa pišemo o omrežjih 5G – po sedmih letih dela je mednarodna komisija za neionizirajoča sevanja (ICNIRP) izdala težko pričakovane smernice za najvišje dovoljene meje izpostavljenosti neionizirajočim elektromagnetnim sevanjem. V članku si lahko preberete, kaj to dejansko pomeni in kako se nove smernice primerjajo s trenutnimi omejitvami. Pišemo tudi o tem, kako je 5G v zadnjih dveh letih postal gojišče teorij zarote in kdo vse stoji za tem.

V času družbenega distanciranja bo marsikdo začel razmišljati tudi o računalniških igrah – tistim, ki nimajo ravno najmočnejšega računalnika, bi tako lahko prav prišla možnost igranja preko namenskih oblačnih storitev. Preizkusili smo Google Stadia in Nvidiino GeForce Now – oba lahko z nekaj enostavnimi koraki uporabljamo tudi v Sloveniji.

V prilogi Monitor Pro, namenjeni poslovnemu IT, tokrat pišemo o industriji spletnega zavarovalništva, znano tudi kot insurtech.

Naslednja številka izide v sredo, 29. aprila.

