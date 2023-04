Objavljeno: 25.4.2023

Izšel je novi Monitor - kateri računalnik ali prenosnik kupiti v letu 2023?

»Kakšen računalnik kupiti« je daleč najpogostejše vprašanje, ki ga prejmemo pri Monitorju. Dodali smo še odgovor na »Kakšen prenosnik kupiti«.

Poglobili smo se v različne tipe uporabnikov in v članku zapisali nasvete glede nakupa procesorja, grafične kartice, "diska" (SSD) in količine pomnilnika, ki je potreben za različne tipe opravil. Tudi svetovanje ob nakupu prenosnega računalnika smo zasnovali na treh tipih uporabnikov - tistih, ki jim zadostuje osnovna uporaba, tistih "povprečnih" in seveda zahtevnih.

Za tiste, ki jih PC-ji že dolgočasijo imamo tudi tokrat nadaljevanje serije o mitih iz sveta Apple Mac. Tokrat smo popisali, kateri so tisti ključni programčki iz sveta odprte kode, ki bodo prehod iz sveta Windows v Apple naredili bolj enostavnega.

Internetne prevare so ena izmed nadlog, s katero se je verjetno srečal že vsak pogostejši uporabnik interneta, vede ali nevede. Zbrali smo najbolj zanimive, ki so krožile v letu 2022. Od e-sporočil, ki jih je pošiljala "Policija", do tistih, kjer nas FURS poziva k prevzemu preveč vplačane dohodnine.

Preverili smo tudi rezultate projekta, ki ga najdemo na spletni strani slovenscina.eu. Sad slovenskega znanja, ki konkurira velikim Googlom in Microsoftom.

Tudi tokrat je kar nekaj strani posvečene nasvetom. Svetujemo, kako učinkovito uporabljati umetnointeligenčnega pogovornega robota ChatGPT in nadaljujemo z nasveti za učinkovito uporabo Microsoftove pisarne, oz. programov Word in Excel.

V rubriki Nove tehnologije smo se tokrat posvetili grafičnim karticam, ki to niso. Programski pospeševalniki iz podjetij Nvidia in AMD danes poganjajo najhitrejše superračunalnike sveta. Kako delujejo? In seveda, v rubriki s takim imenom ne more manjkati najnovejši Googlov odgovor ChatGPT - Google Bard. Je tako dober, kot meni Google ali pa vendarle caplja za konkurenco?

V zgodovinskem delu Monitorja tokrat pišemo o nastanku spletišča Youtube, slovensko računalništvo pa je v tokratni izdaji priplezalo do leta 1967, ko so v kranjski Planiki kupili računalnik CER-200, ki so ga razvili v beograjskem inštitutu Mihajlo Pupin.

Poslovna priloga Monitor Pro je tokrat nekoliko daljša, saj smo se razpisali o certificiranju IT, pa tudi o infrastrukturi, podatkovnih centrih in računalništvu v oblaku.

