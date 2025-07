Objavljeno: 17.7.2025 05:00

Izšel je novi Blender

Izšla je nova verzija izjemno priljubljenega odprtokodnega orodja za modeliranje Blender. Novi Blender 4.5 LTS je tako imenovano dolgo podprta inačica (long-term support), ki prinaša vsaj dve leti aktivne podpore z odpravo hroščev in krpanjem varnostnih lukenj.

Največja novost je gotovo podpora grafičnemu okolju Vulkan, ki nadomešča umirajoči OpenGL. S tem je Blender postal hitrejši in odzivnejši, interakcije z njim bolj gladke, uporabniški vmesnik pa prijetnejši. Prav tako je nekaj sprememb tudi pod pokrovom, denimo izboljšano večnitenje, ki omogoča do 14-krat hitrejše delovanje, če imamo ustrezni računalnik. Več kode teče na GPU, kar bo pospešilo delo.

Zvesti uporabniki bodo opazili še kup drugih novosti, ki jih niti nima smisla vseh naštevati. Omeniti pa velja, da je to na primer zadnja verzija, ki v inačici za Mac še podpira Intelove procesorje. Naslednje bodo tekle le še na Apple Silicon. Končuje se tudi podpora za Big Endian in starejše datoteke .blend, ki so še zadnjikrat podprti. V verziji 5.0 vseh teh zastarelih funkcionalnosti ne bo več.

Blender lahko brezplačno snamemo s spleta.