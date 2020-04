Izšel je Monitor Svet

April že tradicionalno prinaša najboljša besedila iz priznanih tujih revij – Monitor Svet tudi tokrat temelji na besedilih MIT Technology Review, Fast company, New Scientist, The Atlantic, Inc. in Der Spiegel.

Naslovna tema je tokrat seveda koronavirus in tematike, ki se ga dotikajo. Kakšne so mogoče časovnice za povrnitev življenja v običajne tirnice, kako poteka dirka za razvoj cepiva in predvsem kako se je zaradi virusa spremenil svet. Kako vpliva na spletne zmenkarije, kako na obrazne maske reagirajo prepoznavni algoritmi, in kako strah pred virusom izkoriščajo hekerske združbe. In nenazadnje – kako se je izkazalo, da bitcoin v resnici ni varno pribežališče, ko se svet pogrezne v krizo.

Podrobno smo se posvetili tudi najbogatejšemu Zemljanu, človeku, ki je začel s spletno knjigarno, danes pa ima v lasti Svet. Jeff Bezos, ustanovitelj in solastnik Amazona, lastnik časopisa Washington Post in lastnik vesoljskega podjetja Blue Origin. Kakšen je njegov skrivni načrt sedaj, ko je svet že osvojil?

Preberite si tudi intervju z Edwardom Snowdenom, ki živi v prostovoljnem izgnanstvu, ker je razkril skrivnosti ameriških tajnih služb in oblasti, debato z Elonom Muskom, šefom Tesle in SpaceX, in nenazadnje – vse o tem, kako je Kitajska postala gospodarska velesila, v znanstvenem svetu pa bo to ravnokar postala.

In še – razkrivamo zanimivosti iz življenja Billa Gatesa, pišemo o umetni inteligenci, ki se morda prehitro razvija, o TikToku, ki nas morda poneumlja, vendar je mladini pač všeč, o tem, kako je mogoče razkriti tudi najbolj napredne spletne hekerje in o tem, kako s Silicijevo dolino morda vendarle ni vse tako, kot bi moralo biti.

Poseben del revije smo tudi tokrat posvetili novim tehnologijam – učenje s pomočjo inteligence, najhitrejši kvantni računalnik na svetu, strojno učenje, ki Facebooku pomaga odkrivati lažne račune in seveda – o prihodnosti mobilnih omrežij, t.i. 5G.

