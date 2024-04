Objavljeno: 19.4.2024 20:00

Izredno stanje v Samsungu terja šestdnevni delovnik

V Samsungu se je nakopičilo precej težav, ki so jih zunanji dejavniki v zadnjih mesecih še poslabšali. Zato so sprejeli odločitev, da bodo menedžerji odslej delali šest dni na teden, dokler se situacija ne izboljša. Na slabe rezultate podjetja najmočneje vplivajo močna depreciacija južnokorejske valute von, naraščajoče cene nafte, visoke obrestne mere in pešanje gospodarstva, s tem pa nižje povpraševanje.

Zato so se odločili, da bodo v vseh oddelkih menedžerji odslej poleg običajnega delovnika delali še ob sobotah ali nedeljah. Ta dan bodo porabili za analizo poslovnih odločitev in strategije, snovanje novih in iskanje rešitev. To je nujno, ker je bilo poslovanje vseh oddelkov v letu 2023 slabše od pričakovanj, so sporočili iz uprave. Ob tem priznavajo, da je velik del odločitve tudi v komuniciranju resnosti situacije. Lani je imel Samsung 10 milijard evrov izgube, letos pa je prvi kvartal kazal precej bolje, saj se je dobiček v vonih podeseteril, a je valuta začela izgubljati.

V nekaterih podružnicah bo novost začela veljati že prihodnji teden, drugod nekoliko pozneje. V Samsung C&T, Samsung Heavy Industries in Samsung E&A menedžerji delajo šest dni na teden že od začetka leta. Medtem bodo zaposleni na preostalih (nižjih) delovnih mestih še naprej delali pet dni na teden.