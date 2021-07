Izraelski obrambni minister v Franciji o aferi Pegasus

Izraelski obrambni minister Beni Ganc je svoji francoski kolegici Florence Parly na sredinem srečanju v Parizu zagotovil, da Izrael domnevno vohunjenje z vohunsko opremo izraelskega podjetja NSO jemlje resno. Parlyjeva pa je Gancu povedala, kakšna pojasnila Francija pričakuje od Izraela.

»Izrael obtožbe jemlje resno,« je na srečanju povedal Ganc, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili z izraelskega obrambnega ministrstva.

»Povedal je, da Izrael odobrava izvoz kibernetskih proizvodov izključno vladnim organom za zakonito uporabo samo za preprečevanje in preiskovanje kriminala ter boj proti terorizmu,« je povedal. Parlyjevo je obvestil, da so v sredo uradniki obiskali NSO ter da Izrael obtožbe podrobno preiskuje.

Francoska ministrica je izraelskemu kolegu povedala, kakšna pojasnila Francija pričakuje od izraelskih oblasti glede vohunjenja z vohunsko programsko opremo Pegasus. Od tega je odvisno tudi zaupanje in medsebojno spoštovanje med državama, so zapisali na francoskem obrambnem ministrstvu.

Viri na francoskem ministrstvu so že v torek pred srečanjem povedali, da želijo ugotoviti, kaj izraelska vlada ve o aktivnostih strank podjetja NSO in kaj so storili oziroma še bodo, da v prihodnje ne bi več prihajalo do zlorab takšne opreme.

Več svetovnih medijev je sredi meseca razkrilo obsežno vohunsko akcijo, v okviru katere so z izraelsko vohunsko programsko opremo Pegasus, ki jo kupujejo predvsem vlade, povezali več kot 50.000 telefonskih številk novinarjev, aktivistov in politikov. Ob tem poudarjajo, da ni jasno, za koliko številkami so dejansko tudi vohunili.

Na seznamu so bile tudi telefonske številke francoskega predsednika Emmanuela Macrona, nekdanjega francoskega premierja Edouarda Philippa in še 14 članov francoske vlade. Te številke naj bi si izbrala maroška varnostna služba, ki je uporabljala Pegasus za morebitno vohunjenje.

STA