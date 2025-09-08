Objavljeno: 8.9.2025 18:00

Izpad rtvslo.si traja že skoraj šest ur

Ena najpopularnejših spletnih strani v Sloveniji je že več kot pet ur nedosegljiva. Multimedijski center RTV Slovenija (www.rtvslo.si) je od 13. ure nedostopen, težave pa še niso odpravili.

Na svojem računu na X-u so zapisali, da je izpad posledica tehničnih težav s strojno opremo. Napako naj bi odpravili v najkrajšem možnem času, a se to še ni zgodilo. Za zdaj ni nobenih indicev, da bi šlo za kakšen hekerski napad. Po neuradnih informacijah naj bi bila stran ponovno vzpostavljena danes ponoči.

Tako dolgotrajni izpadi celotnih spletišč niso zelo pogosti, predvsem pa povzročajo velikansko gospodarsko škodo. Navadno so posledica hekerskih napadov, kakršen je bil napad na Univerzo v Mariboru lani, precej redkeje pa gre za strojne ali programske težave. Slednje se rešujejo z obnovitvijo iz varnostnih kopij, prve pa iz rezervnih lokacij. Zloglasni primer je bil na primer propad Partisa, ko je leta 2021 zagorel podatkovni center v Franciji, kjer so imeli edino kolokacijo v podjetju OVHcloud. Popolnoma vseh podatkov tedaj niso uspeli nikoli obnoviti.