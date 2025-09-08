Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 8.9.2025 18:00

Izpad rtvslo.si traja že skoraj šest ur

Ena najpopularnejših spletnih strani v Sloveniji je že več kot pet ur nedosegljiva. Multimedijski center RTV Slovenija (www.rtvslo.si) je od 13. ure nedostopen, težave pa še niso odpravili.

Na svojem računu na X-u so zapisali, da je izpad posledica tehničnih težav s strojno opremo. Napako naj bi odpravili v najkrajšem možnem času, a se to še ni zgodilo. Za zdaj ni nobenih indicev, da bi šlo za kakšen hekerski napad. Po neuradnih informacijah naj bi bila stran ponovno vzpostavljena danes ponoči.

Tako dolgotrajni izpadi celotnih spletišč niso zelo pogosti, predvsem pa povzročajo velikansko gospodarsko škodo. Navadno so posledica hekerskih napadov, kakršen je bil napad na Univerzo v Mariboru lani, precej redkeje pa gre za strojne ali programske težave. Slednje se rešujejo z obnovitvijo iz varnostnih kopij, prve pa iz rezervnih lokacij. Zloglasni primer je bil na primer propad Partisa, ko je leta 2021 zagorel podatkovni center v Franciji, kjer so imeli edino kolokacijo v podjetju OVHcloud. Popolnoma vseh podatkov tedaj niso uspeli nikoli obnoviti.

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

September 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
September 2025

Uvodnik
Nemci ne znajo več

Mnenja
Kratka, a električna romanca Pro et contra - samodejna vožnja, lidar ali kamere?

Nove tehnologije
Tri leta pozneje Verjeli ali ne

Fokus
Ni podpore, ni panike

Dosje
Britanci hočejo naše osebne izkaznice, Evropa pa telefone Imec – evropski tehnični silak Je umetna inteligenca (UI) res bolj priljubljena od sovrstnikov? Pretečeni certifikati za zagon računalnika

Monitor Pro
Kje pa vas UI žuli? Preobrazba učenja v 21. stoletju Umetna inteligenca postaja hrbtenica poslovanja

Na zvezi
Le kaj bi lahko šlo narobe?

Zgodovina
Najbolj uničujoči računalniški virusi vseh časov Zgodba ljudi, ki so za vedno spremenili glasbo

Odprta scena
Intervju - Anže Vodovnik, Google

Telefoni
Končno prava Samsungova preklopnika

Preizkusi
Slovenska riba babilonka Televizijska revolucija, mar res?

Nasveti
Kovinski splet

Mobilno
Androidni kompas Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu Ribarjenje s telefonom iPhone

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov