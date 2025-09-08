Izpad rtvslo.si traja že skoraj šest ur
Ena najpopularnejših spletnih strani v Sloveniji je že več kot pet ur nedosegljiva. Multimedijski center RTV Slovenija (www.rtvslo.si) je od 13. ure nedostopen, težave pa še niso odpravili.
Na svojem računu na X-u so zapisali, da je izpad posledica tehničnih težav s strojno opremo. Napako naj bi odpravili v najkrajšem možnem času, a se to še ni zgodilo. Za zdaj ni nobenih indicev, da bi šlo za kakšen hekerski napad. Po neuradnih informacijah naj bi bila stran ponovno vzpostavljena danes ponoči.
- Partis ponovno ne deluje. Zaradi požara v podatkovnem centru v Franciji.
- Hekerski napad povsem ohromil Univerzo v Mariboru
Tako dolgotrajni izpadi celotnih spletišč niso zelo pogosti, predvsem pa povzročajo velikansko gospodarsko škodo. Navadno so posledica hekerskih napadov, kakršen je bil napad na Univerzo v Mariboru lani, precej redkeje pa gre za strojne ali programske težave. Slednje se rešujejo z obnovitvijo iz varnostnih kopij, prve pa iz rezervnih lokacij. Zloglasni primer je bil na primer propad Partisa, ko je leta 2021 zagorel podatkovni center v Franciji, kjer so imeli edino kolokacijo v podjetju OVHcloud. Popolnoma vseh podatkov tedaj niso uspeli nikoli obnoviti.