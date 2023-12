Objavljeno: 13.12.2023 05:00

Izmuzljivi modri krožci na Applovih napravah

Pošiljati sporočila z drugih naprav na Apple, tako da bi sporočila imela zaželeni modri krožec, vendarle ni tako enostavno. Ko je aplikacija Beeper Mini minuli teden uspela pretentati Applove strežnike in se tudi z androidnih in drugih naprav povezati nanje, smo se vsi spraševali, kako dolgo bo Apple to dopuščal.

Odgovor je preprost: ne dolgo. Apple je že tri dni pozneje uspel blokirati delovanje aplikacije Beeper Mini, s čimer so njeni uporabniki ponovno izgubili modre krožce. Inženirji so se zagnali v delo in v novi verziji naj bi bili problemi odstranjeni. Razvijalci trdijo, da Beeper Mini spet zmore isto, a se je treba ta pot prijaviti z Apple ID, kar je nekoliko manj enostavno (in tudi anonimno) od prve rešitve, ko se je telefonska številka sama registrirala na Applovih strežnikih.

Druga novost je tudi cena. Ker se bo bitka očitno sprevrgla v igro mačke in miši, kjer bo Apple aktivno blokiral tovrstne poizkuse, Beeper Mini pa bo iskal nove obvode, je aplikacija za zdaj brezplačna. Razvijalci so dejali, da se jim ne zdi pošteno, da bi za nezanesljivo storitev zaračunavali dva dolarja na mesec, kolikor je bil prvotni načrt.

Za zdaj iMessage obstaja zaklenjen na platformo iOS, se pa pojavljajo tudi ideje, da bi Apple sodno prisilili k izdaji aplikacije za Android. A do tega je še zelo daleč.