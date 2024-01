Izdelek, ki ga lani ni bilo: iPad

Po navadi se poroča o dogodkih, ki so se zgodili, a lani se nekaj običajnega ni zgodilo. Vse od izida prvega iPada pred štirinajstimi leti, ki je revolucioniral način, kako delamo brez okornega računalnika, je Apple vsako leto izdal novo verzijo. Vse do lani, ko nismo dobili nobenega novega iPada. Kaj se dogaja?

Začelo se je leta 2010 z iPadom prve generacije, nato pa so sledili iPad 2, tretja in četrta generacija, iPad mini, iPad Air, iPad Pro in tako naprej do iPada 10. generacije, iPada Air 5. generacije in iPada Pro četrte generacije (11-palčni) oziroma šeste generacije (12,9-palčni), ki so izšli leta 2022. Lani se ni zgodilo nič prelomnega.

To ni tako zelo neobičajno, saj je iPad v poldrugem desetletju močno napredoval in danes opravlja praktično vse funkcije, ki bi jih od njega zahtevali. Potrebe po nadgradnjah je preprosto manj, hkrati pa njegove funkcije lahko opravljajo tudi druge naprave. Apple si je vzel čas za premislek, kako naprej.

Širijo se govorice, da bo letos Apple ponovno pošteno prenovil svojo družino iPadov. Tako bi lahko dobili nove predstavnice v razredih iPad, iPad mini, iPad Air in iPad Pro, ki bodo imeli osveženo strojno opremo. Če bo res prispel še novi 12,9-palčni iPad Air, bo morda Apple izdal kar šest novih iPadov, kar se tudi še ni zgodilo.