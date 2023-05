Izboljšave Microsoft Teams za boljše sestankovanje

Microsoft je nedavno objavil povsem novo različico odjemalca Microsoft Teams za osebne računalnike, ki je precej hitrejši, porabi manj pomnilnika, poleg tega pa prinaša številne izboljšave, ki bodo prispevale k lažji rabi in večji kakovosti spletnih konferenc.

Ena najbolj uporabnih novosti nove različice odjemalca je enotni pogled na delovne skupine in pogovore, tudi v primerih, ko uporabnik uporablja več uporabniških računov. Doslej so bile objave vidne le v okviru trenutno aktivnega uporabniškega računa, v drugih pa zgolj ob eksplicitnem preklopu med računi. Nova različica prinaša možnost, da obvestila spremljamo čez različne račune.

Pri videokonferencah se še vedno dogaja, da so začetki sestankov pospremljeni z reševanjem tehničnih težav posameznih članov. Eden najbolj pogostih je odmev (echo), ki je posledica več vklopljenih mikrofonov v istem prostoru. Teams bo kmalu ponudil samodejno detekcijo tovrstnih težav z uporabo ultrazvoka. Poseben človeškemu ušesu neslišen signal bo različnim odjemalcem omogočal zaznavo, da so v istem prostoru, na kar bo Teams samodejno izklopil vse mikrofone razen enega v prostoru.

Teams prinaša tudi izboljšave na področju določanja ozadja pri video konferencah. Prva novost je podpora za zelene (ali druge uniformne barve) zaslone, kjer lahko Teams precej bolje določi mejo med osebo in ozadjem ter ga nadomesti s poljubim alternativnim ozadjem. Druga novost je podpora za animirana ozadja.

Teams že nekaj časa podpira učinkovito pretočno predvajanje video posnetkov, ki so vgrajeni v deljene predstavitve PowerPoint. Korak naprej je možnost, da v PowerPoint zdaj vgradimo tudi podnapise, ki se prikazujejo uporabnikom, ki spremljajo video posnetke. Podprti so tudi podnapisi v različnih jezikih.

Microsoft skuša orodje Teams umestiti tudi med orodja za aktivno trženje storitev. V ZDA so predstavili omeje preizkus namenjen za podjetja SMB, kjer lahko prireditelji znotraj videkonferenc dogovorijo in opravijo plačilo za (svetovalne) storitve. Podprti so plačilni sistemi PayPay in Stripe, kasneje tudi GoDaddy. Za zdaj še ni jasno, ali bodo podobno funkcionalnost podprli tudi v Evropi.