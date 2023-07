Objavljeno: 5.7.2023 05:00

Iz Facebooka prihaja največja grožnja Twitterju doslej

Medtem ko se Twitter ukvarja s svojimi težavami, ki jih je v veliki meri zakrivil sam, skuša konkurenca izkoristiti nastajajočo praznino. Jutri bomo z zanimanjem zrli v storitev Threads, ki jo bo predstavila Meta (Facebook). Threads, ki bo povezan z Instagramom, je namreč alternativa oziroma konkurenca Twitterju.

Prvi pobegli zaslonski posnetki kažejo, da je resnično zelo podobna Twitterju. Meta jo opisuje kot besedilno aplikacijo za komunikacijo. V začetku meseca je na Google Play ušla verzija aplikacije, ki pa so jo kmalu izbrisali. A kar smo videli, kaže na Twitterjev klon, v katerega se prijavimo s profilom na Instagramu. S tem je tudi enostavno najti ljudi, ki jim želimo slediti – vsaj na začetku – seveda pa v nadaljevanju nismo omejeni le na stike z Instagrama.

Sicer ima Threads skoraj vse, kar ima Twitter. To pomeni odgovarjanje, všečkanje, deljenje in citiranje zapisov. Prekopirali so celo modre kljukice, ki na Twitterju označujejo preverjene račune. Meta je odtlej potrdila, da bo Threads zaživel jutri.

Ali bo Zuckerbergu uspelo, bomo videli. Facebook je v preteklosti skopiral TikTok in nastal je Reels. Skopiral je Snapchat in nastal je Stories. Bo iz Twitterja res obstal Threads?