Objavljeno: 25.11.2025 08:00 | Teme: apple, tablica, iPad

Italijanski MediaWorld prodajal iPade po 15 evrov

Italijanska trgovska veriga je imetnikom svojih kartic zvestobe pomotoma ponudila 13-palčni iPad Air za le 15 evrov.

Osmega novembra je MediaWorld na svoji spletni strani objavil ponudbo za iPad Air, ki je namesto običajnih 879 evrov stal le 15 evrov. Brez drobnega tiska ali skritih pogojev je sistem transakcije mirno sprejel, postopki naročanja pa so delovali brezhibno. Napako so v MediaWorldu odkrili šele po enajstih dneh, ko so bili vsi spletni in osebni nakupi uspešno obdelani, kupci pa so Applove tablice normalno prevzeli. Po odkritju napake so kupci prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je trgovec zapisal, da je bila objavljena cena napačna in morajo tablico vrniti ali doplačati razliko do polne cene. V prvem primeru so upravičeni do vračila petnajstih evrov in dvajsetevrskega bona za opravičilo, v drugem do popusta v višini 150 evrov.

Težava za trgovca je, da v njihovih pogojih poslovanja ni klavzul o napakah v ceni, na katere bi se lahko sklicevali. Po italijanski zakonodaji lahko podjetje pogodbo razveljavi le, če bi moral biti kupcu napotek očitno jasen. Kot poudarja pravnik, so danes promocije pogosto tako nenavadne, da kupci težko vedo, ali gre za marketinško akcijo ali napako. Saga se še ni zaključila. Pravni strokovnjaki za zdaj kupcem svetujejo, naj iPadov ne vračajo in naj se na e-mail ne odzivajo, saj MediaWorld kupcev ni uradno obvestil prek formalnega postopka, temveč le prek navadne elektronske pošte.

