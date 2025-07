Objavljeno: 17.7.2025 12:00

Italijanskemu youtuberju zaradi retro konzol grozi zapor

Italijanskega youtuberja Once Were Nerd je doletela resna preiskava zaradi domnevne promocije piratskih videoiger.

Aprila so agenti italijanske finančne policije Guardia di Finanza uporabniku spletišča YouTube Once Were Nerd zasegli več kot 30 ročnih igralnih konzol zaradi videoposnetkov, v katerih je predstavljal naprave z vnaprej naloženimi ROM-i klasičnih iger podjetij Nintendo in Sony. Posnetki so zajemali igre najrazličnejših konzol od SNES do PlayStation Portable. Čeprav sama uporaba emulatorjev ni nezakonita, pa vključevanje ali distribucija avtorsko zaščitenih ROM-ov predstavlja kršitev. Ker številne naprave, ki jih je Once Were Nerd testiral, prihajajo iz Kitajske in pogosto že vključujejo tisoče iger, se pojavijo resna vprašanja glede zakonitosti njihove uporabe in promocije.

Italijanske oblasti youtuberja preiskujejo na podlagi 171. člena zakona o avtorskih pravicah, ki predvideva do tri leta zapora za hujše kršitve. Čeprav Once Were Nerd trdi, da ni storil ničesar narobe in sodeluje z organi, mu grozi kazenska ovadba in celo ukinitev njegovega kanala. Po končani preiskavi bodo oblasti odločile, ali bodo vložile obtožnico ali primer opustile. Primer razkriva zapleteno pravno sivo cono med tehnologijo, retro igrami in sodobno zakonodajo o avtorskih pravicah.

zSEB4if2pJQ