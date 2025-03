Italija zahteva, da Google »pokvari« DNS zapise

Italijansko sodišče je izdalo odredbo, ki Googlu nalaga, da blokira dostop do piratskih IPTV spletnih strani na ravni DNS, kot to določa strogi zakon Piracy Shield.

Odločitev temelji na tožbi italijanskega regulatorja AGCOM, ki Googlu očita, da ignorira seznam piratskih strani, ki bi morale biti blokirane v največ 30 minutah. Zaradi očitne kršitve zakonodaje je bila odločitev sprejeta brez predhodnega zaslišanja Googla (pravni izraz inaudita altera parte). Komisar AGCOM Massimiliano Capitanio je odločitev pozdravil in izpostavil, da je to potrditev učinkovitosti italijanskega sistema zaščite avtorskih pravic. Podoben primer se je zgodil tudi januarja proti podjetju Cloudflare, ki je bil zaradi zagotavljanja dostopa do piratskih vsebin preko CDN, DNS in VPN storitev prav tako kaznovan.

Če Google ne bo upošteval odločbe, se lahko sooči z denarno kaznijo, ki pa mu je ne bo treba nujno plačati, saj AGCOM priznava težave pri uveljavljanju italijanske zakonodaje pri velikih tehnoloških podjetjih s sedežem v tujini.