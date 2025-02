Italija bo od ponudnikov VPN in DNS zahtevala blokado piratskih vsebin

Italijanski komunikacijski regulator AGCOM je 18. februarja 2025 odobril nove ukrepe, ki bodo zahtevali, da ponudniki VPN in DNS blokirajo dostop do piratskih vsebin v roku 30 minut.

AGCOM od ponudnikov storitev VPN in DNS zahtevajo, da blokirajo piratske vsebine, vključno s filmi, serijami, nogometnimi tekmami in drugimi prenosi v živo. Ukrepi so del sistema Piracy Shield, ki je bil uveden leta 2024 za boj proti piratstvu pri športnih prenosih. Čeprav je sistem že dosegel določene uspehe, so tehnološka podjetja izrazila zaskrbljenost zaradi prekomernega blokiranja, kar je sprožilo razprave na ravni EU. Kljub temu AGCOM nadaljuje s širitvijo sistema tudi na filmsko in avdiovizualno industrijo.

Največ kritik je deležna odločitev o blokiranju VPN-jev, saj ti služijo tudi za zaščito spletne zasebnosti. V Franciji so ponudniki VPN-jev, kot so ProtonVPN, NordVPN, ExpressVPN, Surfshark in CyberGhost, že tarča pravnih postopkov zaradi domnevnega omogočanja kršenja avtorskih pravic. Italija sicer še ni razkrila tehničnih podrobnosti, kako naj bi ponudniki VPN-jev izvajali te ukrepe, predvsem so težava tisti, ki vodijo politiko brez beleženja podatkov (no-log policy).

Odločitev AGCOM-a bi lahko imela širše posledice za digitalno zasebnost in varnost uporabnikov v Italiji in drugih evropskih državah.