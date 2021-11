IT proračuni bodo v letu 2022 višji

Najnovejša raziskava družbe Gartner kaže, da se bodo v regiji EMEA (Evropa, Srednji vzhod, Afrika) proračuni podjetij za informacijsko tehnologijo v naslednjem letu povečali za približno 3,7%. Raziskava je zajela 2.376 IT managerjev iz skupno 85 držav in vseh področij gospodarske dejavnosti.

Epidemija bolezni COVID-19 je močno pospešila preusmeritev proračunskih sredstev iz internih IT področij, celo drugih področjih poslovanja podjetij v nove digitalne storitve, ki so omogočale delovanje v spremenjenih tržnih razmerah. Na nek način imajo zdaj IT managerji več možnosti za izbiro, kam bodo investirali sredstva in svoje aktivnosti, kot v preteklosti.

Med kratkoročnimi načrti izstopajo zlasti področji umetne inteligenci in hibridnih oblakov, kjer managerji cenijo modularnost in fazni pristop pri osvojitvi novih veščin ter orodij. Toda kljub temu je na prvem mestu po mnenju skoraj 65% vprašanih informacijska varnost, kjer so se v zadnjem času nevarnosti skokovito povečale. Sledijo področje poslovne inteligence in napredne podatkovne analitike, storitve v oblaku in usmeritev v arhitekture za povezovanje prek vmesnikov API.

Gartner sicer ocenjuje, da bodo podjetja za informacijsko tehnologijo na svetovnem nivoju v letu namenila kar 4,5 bilijonov dolarjev. Med različnimi IT področji bo najhitreje rasle investicije v programsko oprema (+11,5%).