IT certificiranje se za strokovnjake izplača

Certifikati za pridobljeno znanje na posameznem specifičnem področju se v računalniški industriji uporabljajo že desetletja, z njimi pa strokovnjaki in podjetja izkazujejo svoje kompetence proti strankam, pa tudi delodajalcem. Najnovejša raziskava mednarodne družbe Pearson VUE, ki je vodilna na področju certificiranja v IT, razkriva, da se certifikacija še kako izplača, tako iz strokovne, karierne kot tudi finančne plati.

Raziskava je zajela več kot 21.000 strokovnjakov v 176 državah, med drugimi tudi v Sloveniji. Nastala je času po pandemiji, ko se je začelo zaradi pospeška v digitalizacije družbe jasno nakazovati pomanjkanje kompetenc in kadrov. Podjetja so zato v zadnjih nekaj letih kar za 60% povečala vlaganja v izobraževanje in certificiranje kadrov.

Rezultati nakazujejo, da se tovrstno preverjanje znanja izplača tako za zaposlene, kot delodajalce. 37% vprašanih je potrdilo, da se jim je zaradi pridobljenih certifikatov povečala plača, 27% je ob tem napredovalo na boljša delovna mesta. 42% vprašanih trdi, da promocije še pričakuje. Približno četrtina je zaradi certifikatov našla boljšo službo v isti panogi, dodatnih 14% pa je zaradi certifikata presedlala v drugo panogo.

Certificiranje ima otipljive pozitivne rezultate tudi pri kakovosti dela. 81% lastnikov certifikatov trdi, da zaradi izobraževanja in certifikatov svoje delo opravlja bolj kvalitetno, 72% dosega večjo učinkovitost, 74% pa jih pri delu bolj samostojnih. Zanimivo je, da se za certificiranje odloča vse več mlajših ljudi. V zadnjih letih se je povečalo število tistih, ki so mlajši od 35 let in zmanjšalo število tistih nad 55 let. 85% vprašanih se je na certificiranje pripravljalo prek namenskih tečajev, v veliki večini prek spletnega izobraževanja.