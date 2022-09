Iskratel in S&T Slovenija združena v enotno podjetje

Telekomunikacijsko podjetje Iskratel iz Kranja in IT podjetje S&T Slovenija, sta se z začetkom septembra združila v enotno družbo S&T Iskratel d.o.o., ki ohranja svoj sedež v Kranju.S tem se je zaključil proces združevanja, po tem, ko je julija 2020 družba S&T AG (danes Kontron AG) kupila 100% delež podjetja Iskratel.

Združeno podjetje S&T Iskratel se po velikosti, širini portfelja informacijskih in telekomunikacijskih rešitev ter strokovnosti, uvršča v vrh slovenskih IKT ponudnikov. Podjetje tako zaposluje več kot 650 strokovnjakov, ki nudijo celovito ponudbo rešitev s področij širokopasovnih optičnih omrežij, informacijske varnosti, zasebnih omrežij 5G, poslovno-kritičnih komunikacij, arhitekture naprednih omrežij in podatkovnih centrov ter rešitev, ki podpirajo upravljanje poslovnih procesov.

V portfelju imajo lasten razvoj produktov za pametne, varne in povezane skupnosti ter razvoj IoT-rešitev za industrijska okolja. S temi storitvami ciljajo na svetovne trge. Združeno podjetje bosta vodila dva glavna direktorja, Sašo Berger in Robert Kuzmič.

Podjetje S&T Iskratel je pomemben član družbe Kontron AG, tehnološke skupine s specializacijo na področju rešitev IoT. Skupina Kontron AG, prej S&T AG, s sedežem v Linzu, Avstrija, je rastoča, tehnološka skupina, usmerjena v razvoj naprednih IoT-rešitev za širok spekter industrij.

S svojimi rešitvami in referencami se Kontron AG uvršča med vodilne ponudnike pametnih rešitev na področju proizvodnje, železniških komunikacijskih sistemov, komunikacijskih rešitev in pametnih rešitev za energetiko. Skupina ima z več povezanimi družbami prisotnost v 32 državah po svetu in zaposluje več kot 6000 strokovnjakov. V letu 2021 je skupina ustvarila 1,34 milijarde evrov prometa.