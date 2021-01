ISACA nudi smernice za uporabo veriženja blokov

Veriženje blokov je tehnologija, ki kot koncept nudi številne priložnosti, toda povezanih z njo je še kopica neznank, zaradi katerih se podjetje ne znajo odločiti za naslednje korake. V pomoč je zdaj priskočila organizacija ISACA, ki združuje profesionalce s področja informacijske varnosti, korporativnega nadzora, upravljanja tveganj in revizije.

Nedavno so pri ISACI objavili priročnike, ki področje veriženja blokov obravnavajo z vidika poslovne strategije, postopkov za implementacijo in upravljanja tveganj, ki izhajajo iz tako mlade tehnologije. Vodič po arhitekturi za veriženje blokov (Blockchain Framework and Guidance report) priporoča, da si podjetja, ki stremijo k uporabi veriženja blokov jasno odgovorijo na tri skupine vprašanj.

Podjetja morajo najprej preveriti, ali mehanizmi nadzora pri implementaciji rešitev z veriženjem blokov pravilno naslavljajo tveganja in cilje pri upravljanju poslovnih procesov. Podjetja namreč vse preveč prepogosto zanemarijo ta vidik in se podajo v projekte, ki se kasneje izkažejo za poslovno tveganje.

ISACA tudi priporoča podjetjem, da identificirajo deležnike, ki so vpleteni v tovrstne potencialne projekte. Za razliko od nekaterih drugih implementacij veriženja blokov, denimo s področja kripto valut, v poslovnih rešitvah tipično ne govorimo o popolni anonimnosti dostopa do tovrstnih verig, zato je dobro vedeti, kdo so sodelujoči.

Nazadnje si morajo podjetja tudi razčistiti svojo vlogo in angažiranje v tovrstne projekte, ki utegnejo biti dolgoročni in z velikim številom sodelujočih, kar lahko potencialno v potek projektov prinese nove tipe tveganj. Kvalitetna komunikacija med sodelujočimi je tu zato ključnega pomena.

ISACA je ob glavnem priročniku, ki je namenjen bolj internim revizijam in strokovnjakom za kakovost, objavila tudi krajši priročnik, ki veriženje blokov približuje poslovnemu jeziku in je namenjen vodstvom podjetji. V njemu razčlenjujejo predvsem dejavnike, ki vplivajo na poslovno odločitev o vstopu v projekte veriženja blokov. Kako izračunati povrnitev vložkov (ROI), katere primerjalne prednosti prinaša tovrstni projekt in kakšen vpliv bo imela tehnologija na operativno delovanje podjetij.

Člani združenja ISACA poudarjajo, da veriženje blokov morda ni primerno za vsa podjetja, vendar so panoge, kjer pride tovrstna tehnologija še kako prav. Sem sodijo finančna industrija, trgovina, farmacija, avtomobilska industrija in še kup področij, kjer lahko veriženje blokov pomaga pri sledljivosti in zagotavljanju istovetnosti podatkov.